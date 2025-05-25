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    LIVE: Флорида — Каролина 25.05.2025 смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Флорида и Каролина готовятся к очередному матчу в Кубке Стэнли. Игра, назначенная на 25.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 03:00 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Каролина — Флорида 0:5. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Флорида — Каролина с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:1.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Флорида:
    • Ничья:
    • Каролина:

    Где смотреть онлайн Флорида — Каролина?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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