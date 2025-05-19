В 17:00 19.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч команд между собой: Трактор — Локомотив 2:5. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Трактор — Локомотив с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Трактор:

Ничья:

Локомотив:

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