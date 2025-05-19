Губерниев — о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: Это их желание

Телеведущийпрокомментировал решение НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Это североамериканский кубок, это их желание. Мы ничего не можем поделать с решением НХЛ. Мы должны понимать, что в любом случае российские хоккеисты в НХЛ поставлены в рамки», — цитирует Губерниева сайт «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне за Кубок Стэнли продолжают борьбу четыре команды: «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз».

По традиции, хоккеисты команды-победителя имеют право привезти Кубок Стэнли на родину в межсезонье.