готовятся к очередному матчу в группе A чемпионата мира по хоккею-2025. Игра, назначенная на 18.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:20 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Словения — Австрия 4:0. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:4.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Словения:

Ничья:

Австрия:

Где смотреть онлайн Словения — Австрия?

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