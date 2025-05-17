16:30Трактор — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Гернат«Трактор» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    КХЛ. Кубок Гагарина 2024/25. Трактор — Локомотив: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Трактор и Локомотив готовятся к очередному матчу в Кубке Гагарина по хоккею. Игра, назначенная на 17.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 16:30 по московскому времени.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Локомотив — Трактор 4:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.00.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Трактор:
    • Ничья:
    • Локомотив:

    Где смотреть онлайн Трактор — Локомотив?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» снова выйдет вперед
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Чехия выдаст еще одну результативную игру
  • Чехия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Горожане» не оставят шансов сопернику?!
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чехия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  3.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие