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    Кубок Стэнли 2024/25. Флорида — Торонто: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Флорида и Торонто готовятся к очередному матчу в Кубке Стэнли. Игра, назначенная на 17.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 03:00 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Торонто — Флорида 1:6. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.33.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 6:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 6:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Флорида:
    • Ничья:
    • Торонто:

    Где смотреть онлайн Флорида — Торонто?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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