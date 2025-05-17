Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Торонто — Флорида 1:6. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Торонто». Коэффициент ставки —
2.33.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 6:0.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 6:0.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Флорида:
- Ничья:
- Торонто:
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