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    LIVE: Вашингтон — Каролина 16.05.2025 смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 16.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Каролина в Кубке Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Каролина — Вашингтон 5:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Вашингтон — Каролина с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Вашингтон:
    • Ничья:
    • Каролина:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Каролина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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