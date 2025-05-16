LIVE: Вашингтон — Каролина 16.05.2025 смотреть онлайн

В 02:00 16.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Каролина — Вашингтон 5:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Вашингтон — Каролина с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Вашингтон:

Ничья:

Каролина:

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