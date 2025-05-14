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    Даллас — Виннипег смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 14.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Виннипег в Кубке Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Даллас — Виннипег 5:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Даллас — Виннипег с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:1.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Даллас:
    • Ничья:
    • Виннипег:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Виннипег.

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