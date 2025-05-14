В 03:00 14.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Даллас — Виннипег 5:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Даллас — Виннипег с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Даллас:

Ничья:

Виннипег:

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