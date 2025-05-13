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    Эдмонтон — Вегас прямая трансляция — 13.05.2025

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Эдмонтон и Вегас готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 13.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 04:30 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Эдмонтон — Вегас 3:4. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.20.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:1.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Эдмонтон:
    • Ничья:
    • Вегас:

    Где смотреть онлайн Эдмонтон — Вегас?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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