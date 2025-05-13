проведут четвертый матч в рамках 1/4 финала Кубка Стэнли. Матч состоится 13 мая в 02:00 мск.

В прошлом поединке «Каролина» разгромила «Вашингтон» со счетом 4:0. Тем самым «ураганы» вышли вперед в серии 2:1.

«Каролина» уже в четвертый раз подряд обыграла «Вашингтон» на своем льду. Смогут ли «Кэпиталз» сломать серию хозяев, узнаем в предстоящем поединке.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Каролина» — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.65. Ставки на победу «Вашингтона» они принимают с коэффициентом 4.50. Оценки с учетом От и буллитов — 1.35 и 3.25.

Эксперты LiveSport предсказывают «Каролине» успех. Их ставки можно узнать здесь.

ИИ поставил на крупную победу «Каролины» со счетом 5:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Каролина» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.