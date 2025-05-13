ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«К динамовским стандартам "Спартак" оказался не готов». Точилин — о матчах 28-го тура РПЛ и осечке «Краснодара»
    Все новости спорта

    «Каролина» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Прогнозы на НХЛ
    «Каролина» и «Вашингтон» проведут четвертый матч в рамках 1/4 финала Кубка Стэнли. Матч состоится 13 мая в 02:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В прошлом поединке «Каролина» разгромила «Вашингтон» со счетом 4:0. Тем самым «ураганы» вышли вперед в серии 2:1.

    «Каролина» уже в четвертый раз подряд обыграла «Вашингтон» на своем льду. Смогут ли «Кэпиталз» сломать серию хозяев, узнаем в предстоящем поединке.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Каролина» — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.65. Ставки на победу «Вашингтона» они принимают с коэффициентом 4.50. Оценки с учетом От и буллитов — 1.35 и 3.25.

    • Эксперты LiveSport предсказывают «Каролине» успех. Их ставки можно узнать здесь.

    • ИИ поставил на крупную победу «Каролины» со счетом 5:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Каролина» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На домашнем льду «Локомотив» заберет первый матч
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Оформит ли «Жирона» спасение в Ла Лиге?
  • «Вальядолид» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Казахстан добьется второй победы на турнире
  • Казахстан — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вальядолид — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Казахстан — Венгрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Джиганте — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шевченко — Гренье
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Андреева — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Стернс — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие