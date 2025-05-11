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    Динамо — Спартак«Динамо» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
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    Норвегия — Чехия прямая трансляция — 11.05.2025

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Норвегии Сборная Чехии
    Норвегия и Чехия готовятся к очередному матчу в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года. Игра, назначенная на 11.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 21:20 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Норвегия — Чехия 3:6. Как сложится игра в этот раз?

    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:5.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:5.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Норвегия:
    • Ничья:
    • Чехия:

    Где смотреть онлайн Норвегия — Чехия?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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