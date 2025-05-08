В 04:30 08.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Даллас — Виннипег 0:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виннипег» — «Даллас». Коэффициент ставки — 2.66 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Виннипег:

Ничья:

Даллас:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Виннипег — Даллас.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.