Первый матч сериив четвертьфинале Кубка Стэнли состоится 7 мая в 02:00 мск на «Капитал Уан Арене».

«Вашингтон» выиграл предыдущую серию у «Монреаля» с общим счетом 4:1. «Кэпиталз» уверенно одержали четвертую победу, разгромив соперника с разницей в 3 шайбы.

«Каролина» провела очень сложный матч с «Нью-Джерси», в котором выиграла 5:4 по итогам двух овертаймов. Тем самым «ураганы» выбили «дьяволов» из серии с тем же счетом 4:1.

«Вашингтон» обыграл «Каролину» в последних трех матчах НХЛ. Две победы из трех «Кэпиталз» одержали в серии буллитов.

Прогнозы и ставки

информация для ставок:

Букмекеры дают такие котировки: 2.65 и 2.35 на победу команд в основное время, 2.00 и 1.80 на победу с учетом ОТ и буллитов.

Эксперты LiveSport считают, что «Вашингтон» начнет на мажорной ноте. Ставки на матч они предложили в своем прогнозе.

Прогноз искусственного интеллекта — победа «Вашингтона» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.

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