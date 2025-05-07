«Вашингтон» выиграл предыдущую серию у «Монреаля» с общим счетом 4:1. «Кэпиталз» уверенно одержали четвертую победу, разгромив соперника с разницей в 3 шайбы.
«Каролина» провела очень сложный матч с «Нью-Джерси», в котором выиграла 5:4 по итогам двух овертаймов. Тем самым «ураганы» выбили «дьяволов» из серии с тем же счетом 4:1.
«Вашингтон» обыграл «Каролину» в последних трех матчах НХЛ. Две победы из трех «Кэпиталз» одержали в серии буллитов.
Прогнозы и ставки
информация для ставок:
- Букмекеры дают такие котировки: 2.65 и 2.35 на победу команд в основное время, 2.00 и 1.80 на победу с учетом ОТ и буллитов.
- Эксперты LiveSport считают, что «Вашингтон» начнет на мажорной ноте. Ставки на матч они предложили в своем прогнозе.
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Вашингтона» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.
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