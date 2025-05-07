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    «Вашингтон» — «Каролина»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Прогнозы на НХЛ
    Первый матч серии «Вашингтон»«Каролина» в четвертьфинале Кубка Стэнли состоится 7 мая в 02:00 мск на «Капитал Уан Арене».

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    «Вашингтон» выиграл предыдущую серию у «Монреаля» с общим счетом 4:1. «Кэпиталз» уверенно одержали четвертую победу, разгромив соперника с разницей в 3 шайбы.

    «Каролина» провела очень сложный матч с «Нью-Джерси», в котором выиграла 5:4 по итогам двух овертаймов. Тем самым «ураганы» выбили «дьяволов» из серии с тем же счетом 4:1.

    «Вашингтон» обыграл «Каролину» в последних трех матчах НХЛ. Две победы из трех «Кэпиталз» одержали в серии буллитов.

    Прогнозы и ставки

    информация для ставок:

    • Букмекеры дают такие котировки: 2.65 и 2.35 на победу команд в основное время, 2.00 и 1.80 на победу с учетом ОТ и буллитов.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Вашингтон» начнет на мажорной ноте. Ставки на матч они предложили в своем прогнозе.

    • Прогноз искусственного интеллекта — победа «Вашингтона» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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