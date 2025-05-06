В 03:00 06.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Флорида — Торонто 3:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Торонто — Флорида с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Торонто:

Ничья:

Флорида:

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