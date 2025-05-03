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    Сент-Луис — Виннипег прямая трансляция — 03.05.2025

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сент-Луис и Виннипег готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 03.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 03:00 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Виннипег — Сент-Луис 5:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Сент-Луис — Виннипег с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Сент-Луис:
    • Ничья:
    • Виннипег:

    Где смотреть онлайн Сент-Луис — Виннипег?

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