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    «Вашингтон» — «Монреаль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    Матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон»«Монреаль» состоится 1 мая на «Кэпитал Уан Арене». Начало в 02:00 по мск.

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    Команды проведут 5-й матч в серии. Сейчас счет 3:1 в пользу «Вашингтона». Если «Кэпиталз» одержат победу, то пройдут в четвертьфинал. Последний поединок они выиграли со счетом 5:2.

    Поединки на домашней арене «Вашингтона» завершились со счетом 3:2 и 3:1. В последних 5 играх трижды выиграли «Вашингтон» и дважды победил «Монреаль».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.

    • Букмекеры ставят на «Вашингтона» — 1.95 против 3.30. Также эксперты считают, что «Вашингтон» с большой долей вероятности пройдет в следующий раунд — 1.07 и 8.52 соответственно.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Монреаль» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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