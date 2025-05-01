Команды проведут 5-й матч в серии. Сейчас счет 3:1 в пользу «Вашингтона». Если «Кэпиталз» одержат победу, то пройдут в четвертьфинал. Последний поединок они выиграли со счетом 5:2.
Поединки на домашней арене «Вашингтона» завершились со счетом 3:2 и 3:1. В последних 5 играх трижды выиграли «Вашингтон» и дважды победил «Монреаль».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.
- Букмекеры ставят на «Вашингтона» — 1.95 против 3.30. Также эксперты считают, что «Вашингтон» с большой долей вероятности пройдет в следующий раунд — 1.07 и 8.52 соответственно.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Монреаль» смотрите на LiveCup.Run.
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