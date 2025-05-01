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    Тампа-Бэй — Флорида смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 01.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Тампа-Бэй — Флорида в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Флорида — Тампа-Бэй 4:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:5.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:5.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Тампа-Бэй:
    • Ничья:
    • Флорида:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тампа-Бэй — Флорида.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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