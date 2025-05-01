В 02:30 01.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч команд между собой: Флорида — Тампа-Бэй 4:2. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:5.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:5.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Тампа-Бэй:

Ничья:

Флорида:

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