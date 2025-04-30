В 23:00 30.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Монреаль — Вашингтон 2:5. Как сложится игра в этот раз?

Коэффициенты букмекеров на матч:

Вашингтон:

Ничья:

Монреаль:

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