Последний матч команд между собой: Монреаль — Вашингтон 2:5. Как сложится игра в этот раз?
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Вашингтон:
- Ничья:
- Монреаль:
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