В 23:00 30.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Флорида — Тампа-Бэй 4:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида». Коэффициент ставки — 1.87 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Тампа-Бэй:

Ничья:

Флорида:

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