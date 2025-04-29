готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 29.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 23:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Миннесота — Вегас 3:4. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Вегас:

Ничья:

Миннесота:

Где смотреть онлайн Вегас — Миннесота?

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