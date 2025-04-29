готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 29.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 23:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Нью-Джерси — Каролина 2:5. Как сложится игра в этот раз?

Коэффициенты букмекеров на матч:

Каролина:

Ничья:

Нью-Джерси:

Где смотреть онлайн Каролина — Нью-Джерси?

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