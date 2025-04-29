Превью и прогнозы на матч
Последний матч команд между собой: Нью-Джерси — Каролина 2:5. Как сложится игра в этот раз?
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Каролина:
- Ничья:
- Нью-Джерси:
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