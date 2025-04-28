проведут четвертый матч в серии 1/8 финала Кубка Стэнли, который состоится 28 апреля в 01:30 по мск.

«Монреалю» удалось сократить разрыв. Клуб выиграл прошлый матч. Теперь счет составляет 2:1. Результат последнего поединка — 6:3. Напомним, что до этого «Кэпиталз» победили 3:1 и 3:2.

Таким образом, у «Монреаля» две победы дома подряд. Хозяева однозначно будут пытаться продлить удачные выступления на своей арене.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на матч. Они считают, что «Вашингтону» по силам увеличить отрыв.

дали прогноз на матч. Они считают, что «Вашингтону» по силам увеличить отрыв. Букмекеры дают 2.70 и 2.40 на победу команд. На выход в четвертьфинал цифры сейчас составляют 3.92 и 1.25.

Искусственный интеллект предсказал победу «Монреаля» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монреаль» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

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