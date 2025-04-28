готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 28.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 01:30 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Монреаль — Вашингтон 6:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Монреаль — Вашингтон с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:1.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 1:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Монреаль:

Ничья:

Вашингтон:

Где смотреть онлайн Монреаль — Вашингтон?

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