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    Кубок Стэнли 2024/25. Монреаль — Вашингтон: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Монреаль и Вашингтон готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 28.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 01:30 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Монреаль — Вашингтон 6:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Монреаль — Вашингтон с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:1.
    • Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 1:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Монреаль:
    • Ничья:
    • Вашингтон:

    Где смотреть онлайн Монреаль — Вашингтон?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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