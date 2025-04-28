Флорида — Тампа-Бэй прямая трансляция — 28.04.2025

В 23:00 28.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч команд между собой: Флорида — Тампа-Бэй 1:5. Как сложится игра в этот раз?

Коэффициенты букмекеров на матч:

Флорида:

Ничья:

Тампа-Бэй:

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