В 02:00 27.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч команд между собой: Оттава — Торонто 2:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Торонто». Коэффициент ставки — 1.94 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Оттава:

Ничья:

Торонто:

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