«Вашингтону» удалось выиграть две предыдущих встречи, поэтому сейчас «Кэпиталз» в более выгодном положении. В случае очередного удачного выступления, гости сделают огромный шаг на пути к четвертьфиналу.
«Вашингтон» выиграл 3 матча из 5 на выезде против «Монреаля». Если в этот раз команда Овечкина одержит победу, это будет третий раз подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры: 2.70 и 2.40 они дают на победу команд в матче, 4.20 — на ничью.
- Искусственный интеллект ждет, что «Вашингтон» увеличит счет в серии, выиграв 4:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монреаль» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.
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