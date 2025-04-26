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    «Монреаль» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    26 апреля «Монреаль» и «Вашингтон» проведут третий матч в серии 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли. Начало события в 02:00 мск.

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    «Вашингтону» удалось выиграть две предыдущих встречи, поэтому сейчас «Кэпиталз» в более выгодном положении. В случае очередного удачного выступления, гости сделают огромный шаг на пути к четвертьфиналу.

    «Вашингтон» выиграл 3 матча из 5 на выезде против «Монреаля». Если в этот раз команда Овечкина одержит победу, это будет третий раз подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры: 2.70 и 2.40 они дают на победу команд в матче, 4.20 — на ничью.

    • Искусственный интеллект ждет, что «Вашингтон» увеличит счет в серии, выиграв 4:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монреаль» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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