26 апреляпроведут третий матч в серии 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли. Начало события в 02:00 мск.

«Вашингтону» удалось выиграть две предыдущих встречи, поэтому сейчас «Кэпиталз» в более выгодном положении. В случае очередного удачного выступления, гости сделают огромный шаг на пути к четвертьфиналу.

«Вашингтон» выиграл 3 матча из 5 на выезде против «Монреаля». Если в этот раз команда Овечкина одержит победу, это будет третий раз подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Букмекеры: 2.70 и 2.40 они дают на победу команд в матче, 4.20 — на ничью.

Искусственный интеллект ждет, что «Вашингтон» увеличит счет в серии, выиграв 4:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монреаль» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.