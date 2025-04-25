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    Кубок Стэнли 2024/25. Тампа-Бэй — Флорида: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Тампа-Бэй и Флорида готовятся к очередному матчу в Кубке Стэнли. Игра, назначенная на 25.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 01:30 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Тампа-Бэй — Флорида 2:6. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:4.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:4.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Тампа-Бэй:
    • Ничья:
    • Флорида:

    Где смотреть онлайн Тампа-Бэй — Флорида?

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