готовятся к очередному матчу в Кубке Стэнли. Игра, назначенная на 25.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 01:30 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Тампа-Бэй — Флорида 2:6. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:4.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Тампа-Бэй:

Ничья:

Флорида:

Где смотреть онлайн Тампа-Бэй — Флорида?

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