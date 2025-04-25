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    Сент-Луис — Виннипег прямая трансляция — 25.04.2025

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    В 04:30 25.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Сент-Луис — Виннипег в Кубке Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Виннипег — Сент-Луис 2:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Сент-Луис — Виннипег с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.42.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.
    • Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Сент-Луис:
    • Ничья:
    • Виннипег:

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