Сент-Луис — Виннипег прямая трансляция — 25.04.2025

Последний матч команд между собой: Виннипег — Сент-Луис 2:1. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Сент-Луис — Виннипег с предлагаемым коэффициентом для ставки
2.42.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.
- Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Сент-Луис:
- Ничья:
- Виннипег:
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