В 02:00 25.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Торонто — Оттава 3:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Торонто». Коэффициент ставки — 1.90 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Оттава:

Ничья:

Торонто:

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