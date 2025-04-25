Последний матч команд между собой: Торонто — Оттава 3:2. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Торонто». Коэффициент ставки —
1.90.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.
- Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Оттава:
- Ничья:
- Торонто:
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