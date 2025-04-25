Миннесота — Вегас прямая трансляция — 25.04.2025

В 04:00 25.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Вегас — Миннесота 2:5. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Миннесота — Вегас с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:4.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 0:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Миннесота:

Ничья:

Вегас:

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