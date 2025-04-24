Первый матч был нескучным. Встреча принесла 4 забитые шайбы. Ничья 2:2 привела к овертайму, в котором «Кэпиталз» оказались сильнее и по итогу выиграли с общим счетом 3:2.
Теперь «Монреалю» нужно как-то отвечать, чтобы не начать отставать от соперника по счету серии.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры: 1.95 на победу «Вашингтона», 3.50 на победу «Монреаля». С учетом овертайма и серии буллитов цифры составляют 1.53 и 2.50.
- Искусственный интеллект поставил на крупную победу «Монреаля» со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Монреаль» смотрите на LiveCup.Run.
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