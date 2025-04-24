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    «Вашингтон» — «Монреаль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    24 апреля в 02:00 мск «Вашингтон» и «Монреаль» проведут ответный матч 1/8 финала Кубка Стэнли.

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    Первый матч был нескучным. Встреча принесла 4 забитые шайбы. Ничья 2:2 привела к овертайму, в котором «Кэпиталз» оказались сильнее и по итогу выиграли с общим счетом 3:2.

    Теперь «Монреалю» нужно как-то отвечать, чтобы не начать отставать от соперника по счету серии.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

    • Букмекеры: 1.95 на победу «Вашингтона», 3.50 на победу «Монреаля». С учетом овертайма и серии буллитов цифры составляют 1.53 и 2.50.

    • Искусственный интеллект поставил на крупную победу «Монреаля» со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Монреаль» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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