24 апреля в 02:00 мскпроведут ответный матч 1/8 финала Кубка Стэнли.

Первый матч был нескучным. Встреча принесла 4 забитые шайбы. Ничья 2:2 привела к овертайму, в котором «Кэпиталз» оказались сильнее и по итогу выиграли с общим счетом 3:2.

Теперь «Монреалю» нужно как-то отвечать, чтобы не начать отставать от соперника по счету серии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.95. Букмекеры: 1.95 на победу «Вашингтона», 3.50 на победу «Монреаля». С учетом овертайма и серии буллитов цифры составляют 1.53 и 2.50.

Искусственный интеллект поставил на крупную победу «Монреаля» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Монреаль» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.