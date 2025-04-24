Быков: Плей-офф — это время скрупулезного анализа и быстрых решений

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о продолжающемся сейчас плей-офф Кубка Гагарина.

«Все команды КХЛ научились делать аналитические выводы для выявления слабых и сильных сторон соперника. Плей-офф — это время скрупулёзного анализа и быстрых решений. Это очень интересная, профессиональная работа для создания симбиоза между анализом, предложением плана на матч и реализации игроками на льду.

В любом случае во время игры игроки должны быстро и эффективно действовать, реагировать и принимать решения в зависимости от ситуации. Это творческий процесс как для игроков на льду, так и для всего тренерского штаба», — цитирует Быкова LiveResult.ru.

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Напомним, что в полуфиналах между собой сыграют «Трактор» — «Динамо» и «Локомотив» — «Салават Юлаев».