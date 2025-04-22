готовятся к очередному матчу в Кубке Стэнли. Игра, назначенная на 22.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 02:30 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Виннипег — Сент-Луис 5:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Виннипег — Сент-Луис с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:4.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Виннипег:

Ничья:

Сент-Луис:

Где смотреть онлайн Виннипег — Сент-Луис?

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