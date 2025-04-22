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    LIVE: Вашингтон — Монреаль 22.04.2025 смотреть онлайн

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    В 02:00 22.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Монреаль в Кубке Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Вашингтон — Монреаль 2:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Вашингтон — Монреаль с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:7.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:7.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Вашингтон:
    • Ничья:
    • Монреаль:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Монреаль.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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