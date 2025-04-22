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    Даллас — Колорадо прямая трансляция — 22.04.2025

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Колорадо готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 22.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 04:30 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Даллас — Колорадо 1:5. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.18.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Даллас:
    • Ничья:
    • Колорадо:

    Где смотреть онлайн Даллас — Колорадо?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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