готовятся к очередному матчу в Кубке Стэнли. Игра, назначенная на 21.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 02:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Торонто — Оттава 2:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Оттава». Коэффициент ставки — 2.21 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Торонто:

Ничья:

Оттава:

Где смотреть онлайн Торонто — Оттава?

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