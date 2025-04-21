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    Авангард — Локомотив прямая трансляция — 21.04.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 16:30 21.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Локомотив в Кубке Гагарина по хоккею.

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    Последний матч команд между собой: Локомотив — Авангард 2:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 1.85.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:1.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Авангард:
    • Ничья:
    • Локомотив:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Локомотив.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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