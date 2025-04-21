В 16:30 21.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч команд между собой: Локомотив — Авангард 2:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 1.85 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Авангард:

Ничья:

Локомотив:

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