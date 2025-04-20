В 03:30 20.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч команд между собой: Колорадо — Даллас 4:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.31 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:4.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:4.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Даллас:

Ничья:

Колорадо:

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