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    КХЛ. Кубок Гагарина 2024/25. Локомотив — Авангард: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Локомотив и Авангард готовятся к очередному матчу в Кубке Гагарина по хоккею. Игра, назначенная на 19.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:00 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Авангард — Локомотив 1:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.35.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:4.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:4.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Локомотив:
    • Ничья:
    • Авангард:

    Где смотреть онлайн Локомотив — Авангард?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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