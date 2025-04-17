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    Спартак — Салават Юлаев прямая трансляция — 17.04.2025

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    В 19:30 17.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Спартак — Салават Юлаев в Кубке Гагарина по хоккею.

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    Последний матч команд между собой: Спартак — Салават Юлаев 4:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 2.36.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Спартак:
    • Ничья:
    • Салават Юлаев:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Спартак — Салават Юлаев.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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