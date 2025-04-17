Спартак — Салават Юлаев прямая трансляция — 17.04.2025

В 19:30 17.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч команд между собой: Спартак — Салават Юлаев 4:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 2.36 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Спартак:

Ничья:

Салават Юлаев:

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