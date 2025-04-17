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    Авангард — Локомотив прямая трансляция — 17.04.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Авангард и Локомотив готовятся к очередному матчу в плей-офф КХЛ. Игра, назначенная на 17.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 16:30 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Авангард — Локомотив 2:6. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Авангард — Локомотив с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Авангард:
    • Ничья:
    • Локомотив:

    Где смотреть онлайн Авангард — Локомотив?

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