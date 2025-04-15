В 19:30 15.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч команд между собой: Салават Юлаев — Спартак 4:5. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Спартак:

Ничья:

Салават Юлаев:

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