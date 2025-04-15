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    КХЛ. Кубок Гагарина 2024/25. Авангард — Локомотив: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Авангард и Локомотив готовятся к очередному матчу в Кубке Гагарина по хоккею. Игра, назначенная на 15.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 16:30 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Локомотив — Авангард 4:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Авангард — Локомотив с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:5.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:5.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Авангард:
    • Ничья:
    • Локомотив:

    Где смотреть онлайн Авангард — Локомотив?

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