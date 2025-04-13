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    Салават Юлаев — Спартак прямая трансляция — 13.04.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 14:00 13.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Салават Юлаев — Спартак в Кубке Гагарина по хоккею.

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    Последний матч команд между собой: Салават Юлаев — Спартак 4:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Салават Юлаев:
    • Ничья:
    • Спартак:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Спартак.

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