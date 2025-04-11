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    «Вашингтон» — «Каролина»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Прогнозы на НХЛ
    11 апреля запланирован матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» Овечкина примет «Каролину». Встреча начнется в 02:30 мск.

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    Обе команды досрочно вышли в плей-офф. На данный момент «Вашингтон» с 107 очками является лидером Восточной конференции. «Каролина» набрала 96 очков и занимает сейчас 4-е место.

    В прошлом матче «Кэпиталз» проиграли 1:4 «Айлендерс». «Каролина» потерпела поражение от «Баффало» 0:3 и продлила серию до трех игр.

    Последняя очная встреча закончилась крупной победой «Ураганов» со счетом 5:1. Однако в Вашингтоне «Кэпиталз» выиграли два раза подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на игру, выбрав ставку с коэффициентом 2.27.

    • Букмекеры считают «Каролину» фаворитом матча. Котировки составляют 3.05 и 2.06 соответственно. С учетом возможных ОТ и буллитов цифры составляют 2.26 и 1.64.

    • Искусственный интеллект ожидает увидеть нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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