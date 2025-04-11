11 апреля запланирован матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомОвечкина примет. Встреча начнется в 02:30 мск.

Обе команды досрочно вышли в плей-офф. На данный момент «Вашингтон» с 107 очками является лидером Восточной конференции. «Каролина» набрала 96 очков и занимает сейчас 4-е место.

В прошлом матче «Кэпиталз» проиграли 1:4 «Айлендерс». «Каролина» потерпела поражение от «Баффало» 0:3 и продлила серию до трех игр.

Последняя очная встреча закончилась крупной победой «Ураганов» со счетом 5:1. Однако в Вашингтоне «Кэпиталз» выиграли два раза подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на игру, выбрав ставку с коэффициентом 2.27.

сделали свой прогноз на игру, выбрав ставку с коэффициентом 2.27. Букмекеры считают «Каролину» фаворитом матча. Котировки составляют 3.05 и 2.06 соответственно. С учетом возможных ОТ и буллитов цифры составляют 2.26 и 1.64.

Искусственный интеллект ожидает увидеть нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.