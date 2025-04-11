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    Салават Юлаев — Спартак смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 11.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Салават Юлаев — Спартак в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч команд между собой: Салават Юлаев — Спартак 5:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак». Коэффициент ставки — 2.15.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:4.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:4.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Салават Юлаев:
    • Ничья:
    • Спартак:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Спартак.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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