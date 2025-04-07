Заварухин: Неприятно, что исход серии решили другие люди

Главный тренердал комментарий после седьмого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против казанского

«Интересная боевая серия двух равных команд. Было много хоккея уровня как минимум финала конференции, если не финала всего Кубка Гагарина. Поблагодарил команду, в раздевалке есть опустошенность. Неприятно, что исход серии решили не хоккеисты, а другие люди. Есть осадок. Мы не воспользовались большинством, а соперник — смог», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

Команда из Екатеринбурга во второй раз подряд проигрывает в седьмом матче серии. В прошлом сезоне «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (2:3) на стадии полуфинала Кубка Гагарина.