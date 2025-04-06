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    Сибирь — Салават Юлаев прямая трансляция — 06.04.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Салават Юлаев готовятся к очередному матчу в Кубке Гагарина по хоккею. Игра, назначенная на 06.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 13:30 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Салават Юлаев — Сибирь 5:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 1.95.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:4.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:4.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Сибирь:
    • Ничья:
    • Салават Юлаев:

    Где смотреть онлайн Сибирь — Салават Юлаев?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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