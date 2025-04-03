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    КХЛ. Кубок Гагарина 2024/25. Металлург Мг — Авангард: прямая трансляция — смотреть онлайн

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    В 17:00 03.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Металлург Мг — Авангард в Кубке Гагарина по хоккею.

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    Последний матч команд между собой: Авангард — Металлург Мг 1:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.03.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Металлург Мг:
    • Ничья:
    • Авангард:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Металлург Мг — Авангард.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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