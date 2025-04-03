Последний матч команд между собой: Авангард — Металлург Мг 1:3. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Авангард». Коэффициент ставки —
2.03.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Металлург Мг:
- Ничья:
- Авангард:
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