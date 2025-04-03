проведут очную встречу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Матч состоится 3 апреля в 02:00 по мск.

«Ураганы» выиграли два последних матча и набрали 94 очка. Они занимают второе место на Востоке, отставая от «Вашингтона» на целых 11 пунктов.

«Вашингтон» в прошлом матче разобрался с «Бостоном» и остался доволен, что ему удалось прервать серию из трех поражений. Теперь «Кэпиталз» нужно поправить статистику выездов к «Каролине». У нее дома команда Овечкина проиграла 4 из 5 последних матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.19.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.19. Букмекеры дают 1.73 на «Каролину» и 3.95 на «Вашингтон». На победу команд с учетом ОТ и буллитов цифры составляют 1.43 и 2.80.

Искусственный интеллект считает, что «Каролина» разгромит «Вашингтон» со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Каролина» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.