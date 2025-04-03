«Ураганы» выиграли два последних матча и набрали 94 очка. Они занимают второе место на Востоке, отставая от «Вашингтона» на целых 11 пунктов.
«Вашингтон» в прошлом матче разобрался с «Бостоном» и остался доволен, что ему удалось прервать серию из трех поражений. Теперь «Кэпиталз» нужно поправить статистику выездов к «Каролине». У нее дома команда Овечкина проиграла 4 из 5 последних матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.19.
- Букмекеры дают 1.73 на «Каролину» и 3.95 на «Вашингтон». На победу команд с учетом ОТ и буллитов цифры составляют 1.43 и 2.80.
- Искусственный интеллект считает, что «Каролина» разгромит «Вашингтон» со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Каролина» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.
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